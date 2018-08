Immigrazione: Martina, Conte riferisca subito in Parlamento

- Il presidente del Consiglio non può sottrarsi al Parlamento in queste ore, di fronte a quello che sta accadendo con la nave Diciotti e quelle persone prese in ostaggio dal governo da giorni. Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina. Per poi proseguire: "Siamo a una gestione grave e dissennata. E al rischio di fare pagare all’Italia conseguenze pesantissime per l’incapacità del governo e l’arroganza delle minacce del ministro Salvini che usa la sua funzione solo per le sue provocazioni di giornata. E’ un dovere per il presidente del Consiglio - conclude il segretario dem - presentarsi subito alle Camere e riferire".(Rin)