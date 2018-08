Pd: Pedica, bene feste Unità, ma allargare platea anche a non iscritti

- Occorre lanciare il tour delle cento piazze, non basta parlare ai militanti. "Il Pd deve portare questo modello in tutte le realtà locali, a partire da Roma, per recuperare il rapporto diretto con i cittadini e riconquistare la fiducia degli elettori". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Partito democratico. Per poi sottolineare: "Bisogna tornare sul territorio, guardare in faccia i cittadini e ascoltare i loro bisogni, parlare al mondo di centro sinistra che non va alle feste, ai delusi e agli arrabbiati che non votano più Pd perché lo sentono distante dai loro problemi. Bisogna organizzare degli incontri pubblici nei teatri, nelle piazze di tutti i municipi per capire cosa manca nei quartieri. Questo vuol dire tornare al dialogo e al coinvolgimento diretto del popolo". Secondo Pedica, "Roma come l'Italia su questo aspetto è ferma. Io, nel mio piccolo, ho lanciato un volantinaggio per sensibilizzare i cittadini. Allo stesso tempo ho individuato alcuni responsabili di quartiere in grado di trasmettere alle istituzioni i problemi della città. Migliaia di persone hanno già aderito per segnalare disagi, irregolarità, illegalità e tutto quello che non funziona. Ora - conclude l’esponente dem - bisogna essere presenti sul territorio sempre, non solo per le feste dell'U0nità e ritrovare il dialogo con la gente".(Com)