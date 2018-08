Sicurezza: Mulè (FI) su scorta capitano Ultimo, sollevati da intervento Salvini, vigileremo

- Non possiamo che essere sollevati dalla notizia che il ministro dell'Interno Matteo Salvini si sia attivato tempestivamente, dopo le preoccupate segnalazioni di numerosi parlamentari di Forza Italia, per avere informazioni sulla revoca della scorta al colonnello De Caprio conosciuto da tutti come 'capitano Ultimo'. Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi azzurri di Camera e Senato. Per poi proseguire: "Ora aspettiamo il passo successivo e cioè la conferma che l'ufficiale dei carabinieri condannato a morte da Cosa Nostra non sia lasciato dallo Stato senza scorta. Noi di Forza Italia vigileremo su questo perché, ribadiamo, non è consentito di lasciare senza protezione servitori dello Stato come il colonnello De Caprio".(Com)