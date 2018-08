El Salvador: voci di interessamento dalla Cina, parlamento impedisce vendita di isole a stranieri

- Il Parlamento di El Salvador ha approvato una riforma del codice civile che impedisce la vendita agli stranieri - sotto qualsiasi forma - di isole e porzioni di territorio nel mare entro i limiti geografici della Repubblica. Una norma, riferiscono le fonti locali, dettata dalle voci di un interessamento di cinesi ad alcuni isolotti salvadoregni. La riforma, passata con 46 voti favorevoli su 84 deputati, prevede che le isole, sotto pena di nullità del contratto, "siano di proprietà privata o statale potranno essere comprate, possedute od ottenute a qualsiasi titolo solo da salvadoregni di nascita, da società composte nella loro totalità da salvadoregni di nascita e dalle istituzioni dello stato". Contrario al provvedimento il gruppo parlamentare del Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale (Fmln), il partito che esprime l'attuale presidente Salvador Sanchez Ceren. La misura, che secondo quanto segnalano i promotori è stata varata per "difendere la sovranità del paese e del territorio", potrà essere derogata nel caso in cui il parlamento dia il via libera con una maggioranza qualificata dei due terzi dei deputati. (segue) (Mec)