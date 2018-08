El Salvador: voci di interessamento dalla Cina, parlamento impedisce vendita di isole a stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto legislativo si spiega che il provvedimento è stato adottato per "notizie che rimandano alla possibile vendita a stranieri delle isole Los Pericos e Los Periquitos", nel golfo meridionale de la Union. Il 27 luglio, il quotidiano "El Diario de Hoy" pubblicava un articolo nel quale si dava conto dell'interesse di imprenditori cinesi all'acquisto di una parte di Los Pericos (letteralmente, "i pappagalli"). "La piccola isola, la cui proprietà è divisa tra una famiglia e lo stato, ha già attratto l'attenzione di acquirenti asiatici. La parte in vendita è di 125 ettari", scriveva la testata ricordando che tra "maggio e giugno, gli isolani hanno ricevuto la visita di intermediari dell'imprenditore interessato a comprare l'isolotto". A inizio giugno, insisteva il quotidiano, gli stessi abitanti avrebbero ricevuto un invito da parte delle autorità locali a trasferirsi in un altra parte del territorio. (segue) (Mec)