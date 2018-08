El Salvador: voci di interessamento dalla Cina, parlamento impedisce vendita di isole a stranieri (3)

- A metà luglio la ministro dell'Economia Luz Estrella Rodriguez aveva confermato un interessamento della China Continental a investire nel porto di La Union, la città prospiciente Los Pericos e Los Periquitos. Tutte notizie che si producono nel pieno del discusso cambio dei rapporti tra la repubblica centroamericana e il gigante asiatico. In settimana il ministro degli Esteri di Taiwan aveva infatti annunciato che El Salvador, uno dei 18 Stati che ancora intrattenevano relazioni diplomatiche formali con Taipei, ha optato per aprire i rapporti con la Cina. Ufficialmente, è stata Taiwan a interrompere le relazioni con il piccolo paese latinoamericano e a richiamare il proprio personale diplomatico, dopo che da El Salvador era giunta la richiesta di una “somma astronomica” in aiuti finanziari, mentre in parallelo San Salvador aveva già avviato trattative con Pechino per aiuti e investimenti. (Mec)