Immigrazione: Fornaro-De Petris (Leu), Conte riferisca subito in Parlamento su Diciotti

- Il presidente del Consiglio Conte deve presentarsi immediatamente di fronte al Parlamento e riferire sulla crisi dei profughi della Diciotti". Lo chiedono, in una nota, i capigruppo di Liberi e uguali Federico Fornaro e Loredana De Petris. Per poi proseguire: "Il ministro Salvini non sta stracciando solo i princìpi di civiltà e umanità del nostro paese. Sta violando e ignorando impunemente sia la legalità internazionale che la Costituzione. E' sconcertante come tutto questo possa accadere con la piena complicità di un Di Maio che schiera l'M5s alle dipendenze di Salvini, contro lo stesso presidente della Camera, e del premier Conte, che si limita a obbedire". Quindi, i presidenti De Petris e Fornaro affermano: "Non crediamo affatto che Salvini si sia fatto prendere la mano dalla sua stessa propaganda e si muova alla cieca. Persegue invece con lucido cinismo un progetto politico che mira prima di tutto a spostare l'Italia nell'area dei paesi xenofobi e anti-europei e poi a cancellare, dopo quelli dei profughi, tutti i diritti. Ora l'emergenza assoluta - concludono i capigruppo di Leu - è che tutti i naufraghi della Diciotti possano finalmente sbarcare ed essere trattati come esseri umani. Ma il problema non si esaurisce qui. L'intero progetto politico che mira a stravolgere la natura e le regole del nostro paese deve essere fermato prima che sia troppo tardi".(Com)