Immigrazione: Fd'I, Lega chiarisca se posizione M5s su Orban è condivisa nel governo

- Gravi le affermazioni dei presidenti dei gruppi parlamentari del M5s che chiedono di negare fondi all'Ungheria di Orban proprio mentre il ministro Salvini è in procinto di incontrarlo. "La Lega, con la quale condividiamo amicizia e rispetto per le politiche del primo ministro magiaro, chiarisca formalmente se nel governo Conte le farneticanti affermazioni dei grillini trovano qualche spazio". Lo dichiarano, in una nota, i capigruppo di Fratelli d'Italia di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. Per poi proseguire: "Siamo lieti che il ministro dell'Interno Salvini incontri coloro che, come lui, stanno cercando di arginare l'invasione di immigrati clandestini della quale l'Europa è vittima. Auspichiamo che l'incontro tra Salvini e Orban sia finalizzato al rafforzamento di comuni politiche di intransigenza e tutela dei rispettivi popoli".(Com)