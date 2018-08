Immigrazione: Donno (M5s), plauso a Marina militare per lavoro svolto

- Mentre le opposizioni fanno campagna elettorale sulla questione Diciotti e l’Ue si dimostra ancora una volta sorda sotto il punto di vista degli sbarchi, le nostre Forze armate ogni giorno danno il massimo, con professionalità e dedizione. A dichiararlo, in una nota, è la senatrice del Movimento cinque stelle e vicepresidente della commissione Difesa, Daniela Donno. Per poi proseguire: "La Marina militare, come ha ribadito nei suoi primi giorni di governo il ministro Trenta, merita il Nobel per la Pace per il lavoro che svolge da anni nel Mediterraneo, proteggendo il nostro paese e prestando aiuti e soccorsi in mare. Ribadiamo - conclude Donno - il nostro ringraziamento alle unità operative impegnate in questi difficili giorni. L’Ue, infine, deve capire che l’Italia fa parte dell’Europa".(Com)