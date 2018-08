Arabia Saudita: Fmi, Riad prosegue programma di riforme nonostante ritardo quotazione Aramco

- L’Arabia Saudita sta proseguendo con il programma di riforme e la crescita dell’economia non petrolifera nonostante il ritardo della pianificata quotazione della compagnia petrolifera Aramco. Lo ha dichiarato ai giornalisti Tim Callen, il responsabile per l’Arabia Saudita del Fondo Monetario internazionale al termine dell’annuale consultazione sullo stato dell’economia saudita con le autorità del regno. “La quotazione di Aramco era all’interno del programma di riforme, ma le altre parti del piano stanno procedendo abbastanza bene", ha sottolineato Callen. Secondo il funzionario, le proiezioni del Fondo monetario internazionale per l'accelerazione della crescita economica saudita nei prossimi anni si basano sulle aspettative della continuazione dei grandi piani di riforme avviate dalla leadership saudita e non tengono conto dell'impatto dell'offerta pubblica iniziale delle azioni Aramco sul mercato. (segue) (Res)