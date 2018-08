Arabia Saudita: Fmi, Riad prosegue programma di riforme nonostante ritardo quotazione Aramco (2)

- Nei giorni scorsi i media internazionali hanno rivelato il congelamento a tempo indeterminato della quotazione in borsa del 5 per cento de colosso petrolifero. Il ministro dell’Energia, Khalid al Falih, ha rigettato tale versione, ribadendo che la quotazione verrà realizzate nelle tempistiche scelte dal mercato e in linea con le necessità del regno. Callen, pur sottolineando di non poter commentare lo stato dei piani del governo per Aramco, ha affermato che il destino dei piani di quotazione non ha influito sulle prospettive di una gamma molto più ampia di altre riforme, comprese le misure per migliorare il contesto imprenditoriale, creare posti di lavoro e rafforzare lo stato finanze. "Se vi sarà la quotazione, ovviamente le prospettive economiche saranno positive", ha dichiarato il funzionario dell’Fmi, aggiungendo che ci sono stati progressi in aree come lo sviluppo dei mercati dei capitali e del sistema legale dell'Arabia Saudita. (segue) (Res)