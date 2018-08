Arabia Saudita: Fmi, Riad prosegue programma di riforme nonostante ritardo quotazione Aramco (3)

- Callen ha osservato che qualsiasi ritardo nell'IPO di Aramco richiederebbe al governo di ripensare al modo in cui finanzia il suo fondo di investimento pubblico noto come Pif, pilastro per molti progetti economici. Secondo i media internazionali, questa settimana il Pif avrebbe ottenuto il suo primo prestito da 11 miliardi di dollari da parte delle banche, nel pieno delle discussioni della vendita di una partecipazione ad Aramco della compagnia petrolchimica Sabic da cui potrebbe raccogliere circa 70 miliardi di dollari. Nel suo rapporto annuale l’Fmi ha sottolineato che la crescita del Pil non petrolifero dovrebbe aumentare al 2,3 percento nel 2018 dall'1,1 percento del 2017. "Si prevede che la crescita aumenterà ulteriormente a medio termine con l'entrata in vigore delle riforme e l'aumento della produzione petrolifera", si legge nel rapporto. L’Fmi prevede inoltre un rafforzamento delle finanze statali di Riad grazie ai maggiori introiti petroliferi e non petroliferi. Nel corso del 2018 il deficit di bilancio dovrebbe ridursi al 4,6 per cento del Pil per passare e all'1,7 per cento nel 2019, rispetto al 9,3 per cento dello scorso anno. Negli anni successivi, tuttavia, il disavanzo sembra destinato a tornare al 3,6 per cento del Pil nel 2023, invece di ridursi a zero, alla luce di un nuovo calo dei prezzi del petrolio. (Res)