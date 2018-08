Nagorno-Karabakh: Merkel, Germania pronta a dare assistenza per soluzione conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh è stata oggetto di discussione nel colloquio odierno tra il presidente azero Ilham Aliyev e il cancelliere tedesco Angela Merkel. Lo ha confermato l'ufficio stampa presidenziale di Baku all'agenzia russa "Sputnik". La Merkel ha concluso oggi con la tappa a Baku un tour di tre giorni che l'ha vista nell'ordine in Georgia, Armenia e Azerbaigian, per la prima visita di un cancelliere tedesco nel Caucaso dalla dichiarazione d'indipendenza dei tre paesi. Merkel, secondo l'ufficio stampa presidenziale azero, ha spiegato che oltre alle relazioni economiche bilaterali, nell'incontro di Baku sono stati affrontati anche "le questioni critiche". "Penso in particolare alle questioni dei diritti umani e quelle umanitarie. Abbiamo anche discusso sulla questione che sta disturbando la regione, il conflitto del Nagorno-Karabakh. La Germania vorrebbe assistere le parti per una soluzione del conflitto", ha dichiarato Merkel. Il presidente azero, da parte sua, ha definito "storica" la visita del cancelliere tedesco a Baku auspicando di continuare ad avere "un dialogo politico ravvicinato". (segue) (Res)