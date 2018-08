Nagorno-Karabakh: Merkel, Germania pronta a dare assistenza per soluzione conflitto (2)

- Anche nella tappa di ieri in Armenia, Merkel ha affrontato la questione del conflitto nel Nagorno-Karabakh. Nel colloquio con il premier Nikol Pashinyan, il cancelliere tedesco ha avuto un confronto sui rapporti bilaterali Armenia-Germania, quelli con l'Ue, e la soluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh. "E' necessario che il conflitto del Nagorno-Karabakh venga risolto in un'atmosfera appropriata e la Germania sosterrà l'Armenia a tale scopo", ha affermato Merkel. "La Germania - ha aggiunto - è un paese membro del Gruppo di Minsk" e anche in tale contesto offrirà il suo sostegno per una soluzione. Il premier armeno ha invece elogiato gli ottimi rapporti tra i due paesi nel settore della cultura, ricordando la risoluzione del 2016 da parte del Bundestag tedesco che ha riconosciuto e condannato il genocidio armeno. (segue) (Res)