Russia: nuovo arresto per attivista politico Navalny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista politico russo Alexander Navalny è stato arrestato nuovamente oggi davanti alla sua abitazione di Mosca. Lo ha confermato una portavoce del partito politico dell'attivista russo, come riportato dalla stampa internazionale. Al momento, Navalny si trova nel commissariato Danilovsky, nella capitale russa. La portavoce Kiora Yarmish ha detto che il nuovo arresto è probabilmente avvenuto in vista delle manifestazioni in programma in diverse città della Russia il 9 settembre, organizzate da Navalny per protestare contro la riforma delle pensioni. (Rum)