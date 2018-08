Kosovo-Serbia: ministro albanese Bushati, "dialogo prosegua con termini chiari e senza equivoci" (3)

- "La correzione dei confini del Kosovo non significa una partizione del paese o uno scambio di territori con la Serbia", ha affermato nei giorni scorsi il presidente kosovaro. Secondo Thaci, nell'ambito del dialogo tra Pristina e Belgrado mediato dall'Ue a Bruxelles, è fondamentale rispondere alla richiesta degli abitanti della valle di Presevo per l'unificazione con il Kosovo. "La modifica dei confini non è inventata da me, ma diversi paesi al mondo hanno usato questa prassi per risolvere le ostilità, i problemi, e creare una pace durevole", ha dichiarato il capo dello Stato precisando che per diversi anni le istituzioni dello Stato kosovaro sono state criticate per non aver discusso la questione della valle di Presevo nel dialogo con la Serbia. (segue) (Alt)