Serbia: presidente Vucic, nessuno ci offre nord del Kosovo (2)

- Nei giorni scorsi Vucic ha detto di non poter commentare delle soluzioni concrete sulla questione del Kosovo "perché ancora non ce ne sono": la dichiarazione è giunta nel corso di un intervento per l'emittente "Rts". Vucic ha ricordato che la Serbia ha tre obiettivi principali, ovvero preservare la pace, tutelare gli interessi dello stato e proteggere i diritti della popolazione serba. "E' meglio mantenere la pace che commettere errori", ha detto Vucic aggiungendo che il più difficile fra gli obiettivi posti è quello di tutelare gli interessi dello stato. Vucic ha infine annunciato una sua possibile visita in Kosovo il 9 settembre "se tutto andrà bene". (segue) (Seb)