I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci, "correzione" confini non implica "scambio" di territori - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha rilanciato la sua idea per una "correzione" del confine tra Kosovo e Serbia da includere in un accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. Thaci, scrive il quotidiano "Epoka", ha chiarito che la "correzione" dei confini non significa una divisione del paese né uno scambio di territori tra i due paesi. Quello che il Kosovo può avere, secondo Thaci, è l'integrazione nel territorio kosovaro dei tre comuni della valle di Presevo attualmente parte della Serbia meridionale: Bujanovac, Medvedja e Presevo. "No a una divisione del Kosovo ma si ad uno scambio di territori, questa è stata la posizione realistica e coraggiosa del presidente Rugova (Ibrahim) nel 1994, mentre la mia posizione oggi come presidente della Repubblica del Kosovo è stata valutata ed è chiara: non ha una divisione, no a uno scambio, ma una correzione dei confini tra Kosovo e Serbia in modo da rendere possibile l'unificazione di Presevo, Bujanovac e Medvedja con il Kosovo”, ha dichiarato Thaci. (segue) (Res)