Kosovo-Serbia: scambio di territori, per consigliere Trump "se ci sarà accordo, non staremo a guardare"

- Se il Kosovo è la Serbia dovessero raggiungere un accordo soddisfacente sullo scambio di territori, gli Stati Uniti non si opporrebbero: è quanto dichiarato oggi da John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Donald Trump, a margine di una conferenza stampa a Kiev, in Ucraina. "La politica degli Stati Uniti è che se le parti raggiungono un accordo, noi non escludiamo lo scambio di territori. E' chiaro che si tratta di una questione difficile. Se non lo fosse sarebbe stata risolta molto tempo prima. Ma noi non staremo a guardare, e non penso che in Europa, qualcuno starà a guardare se le parti raggiungono un accordo reciproco e soddisfacente", ha sottolineato Bolton, citato dall'emittente statunitense "Voice of America". (segue) (Alt)