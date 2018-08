Kosovo-Serbia: scambio di territori, per consigliere Trump "se ci sarà accordo, non staremo a guardare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Trump ha osservato che "le controversie fra Serbia e Kosovo sono tra le questioni di grande peso e molta gente ha fatto degli sforzi per mediare, ma hanno fallito". Secondo Bolton ci sarebbero "dei segnali di volontà da ambo i governi per trovare un soluzione". L'idea degli scambi di territori è stata avanzata pubblicamente dal presidente kosovaro Hashim Thaci, il quale ha premuto per "una correzione dei confine", che a suo parere includerebbe nel territorio del Kosovo anche la Valle di Presevo, nella Serbia del sud, abitata da una maggioranza albanese. A Pristina la posizione di Thaci ha trovato una forte opposizione, con il premier Ramush Haradinaj che si è detto nettamente contrario. Mentre a Belgrado, l'ipotesi è stata accolta con favore. Il presidente Aleksandar Vucic ha fatto eco all'idea, che dovrebbe portare secondo Belgrado ad una spartizione di Mitrovica, località nel nord del Kosovo a ridosso del confine serbo. Il cancelliere tedesco Angela Merkel, lo scorso 13 agosto, si è detta però del tutto "contraria ad una revisione dei confini nei Balcani occidentali". (Alt)