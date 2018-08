Kosovo-Serbia: domani presidenti Thaci e Vucic partecipano a forum europeo di Alpbach

- I presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, parteciperanno domani ad un panel nel corso del Forum europeo di Alpbach, in Austria. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione kosovaro "Insajderi", i due presidenti si incontreranno domani nella località del Tirolo, dovendo prendere parte insieme al panel dedicato alle prospettive di integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione europea. Anche il presidente sloveno Borut Pahor e il commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn saranno presenti domani in Austria. Thaci ha annunciato la sua presenza tramite Twitter. "Aspetto di discutere sulla prospettiva di allargamento Ue nel forum di Alpbach, uno dei più importanti luoghi di dibattito politico, sociale ed economico", ha affermato il presidente kosovaro. L'incontro di domani avviene mentre è attesa per settembre una nuota tappa nel dialogo mediato dall'Ue tra Pristina e Belgrado; in questi giorni, inoltre, i due presidenti hanno rilasciato numerose dichiarazioni sulla proposta di una possibile modifica dei confini da includere in un eventuale accordo sulla normalizzazione dei rapporti. (segue) (Kop)