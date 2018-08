Serbia: sindaco Bujanovac, eventuale annessione a Kosovo deve riguardare tutta valle Presevo (3)

- Secondo quanto affermato ancora da Thaci nelle scorse settimane, la "correzione" dei confini tra Serbia e Kosovo "sradicherà" i sogni della Serbia di arrivare ad una divisione del Kosovo. Il presidente kosovaro ha cercato di placare le tensioni createsi in patria attorno alla sua proposta di accordo con Belgrado, nel corso di un'intervista al quotidiano "Epoka". "La correzione dei confini e l'inclusione di Presevo, Medvedja e Bujanovac nel Kosovo sradica in maniera definitiva i sogni di lunga data dell'Accademia delle scienze e delle arti della Serbia per una divisione del Kosovo e per la creazione di una Republika Srpska in Kosovo", ha dichiarato Thaci. (segue) (Seb)