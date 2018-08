Italia-Slovenia: presidente Friuli Venezia Giulia Fedriga annuncia utilizzo forestali per controllo confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia intende utilizzare il proprio corpo forestale regionale per sostenere le attività di controllo lungo il confine con la Slovenia, a partire dalla prossima settimana. Lo ha annunciato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga in un video messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook. Fedriga ha dichiarato inoltre di voler far sgomberare decine di migranti che si sarebbero accampati nella città di Trieste lungo le rive. “Grazie al pronto intervento del ministero degli Interni, le autorità preposte provvederanno ad allontanare da Trieste tutti i migranti irregolari che si sono resi recentemente protagonisti di bivacchi non autorizzati”. “La Regione in accordo con il governo intende difendere il nostro paese per difendere non solo il Friuli ma anche la frontiera del nostro paese”, ha continuato Fedriga durante la diretta video. Il governatore del Friuli ha ribadito che “80 persone verranno immediatamente allontanate. Una reazione non in un giorno, ma in poche ore”. (Res)