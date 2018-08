Difesa: interventi in Liguria e Lazio per neutralizzare alcuni ordigni esplosivi

- Dal 22 al 24 agosto 2018 i palombari del Gruppo operativo subacquei del Comando subacquei ed incursori (Combusin) della Marina militare, distaccati presso il Nucleo S.d.a.i. della Spezia (Sminamento difesa antimezzi insidiosi), hanno condotto due interventi d’urgenza a Santa Margherita Ligure (Ge) e ad Anguillara (Rm), nel lago di Bracciano, tesi a rimuovere 17 pericolosi ordigni esplosivi. Le prefetture di Genova e Roma, informate del ritrovamento di potenziali ordigni esplosivi rispettivamente dalla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure e dai carabinieri di Anguillara, hanno richiesto un intervento di bonifica d’urgenza al Gruppo operativo subacquei, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree dove erano stati rinvenuti tali manufatti. In Liguria il team di palombari è intervenuto a seguito della segnalazione di un bagnante in merito alla presenza di un probabile ordigno esplosivo rinvenuto in mare a pochi metri di distanza da uno stabilimento balneare. (segue) (Com)