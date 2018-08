Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, integrazione Valle di Presevo impossibile senza dare qualcosa in cambio (2)

- Thaci, scrive il quotidiano "Epoka", ha chiarito che la "correzione" dei confini non significa una divisione del paese né uno scambio di territori tra i due paesi. Quello che il Kosovo può avere, secondo Thaci, è l'integrazione nel territorio kosovaro dei tre comuni della valle di Presevo attualmente parte della Serbia meridionale: Bujanovac, Medvedja e Presevo. "No a una divisione del Kosovo ma si ad uno scambio di territori, questa è stata la posizione realistica e coraggiosa del presidente Rugova (Ibrahim) nel 1994, mentre la mia posizione oggi come presidente della Repubblica del Kosovo è stata valutata ed è chiara: non ha una divisione, no a uno scambio, ma una correzione dei confini tra Kosovo e Serbia in modo da rendere possibile l'unificazione di Presevo, Bujanovac e Medvedja con il Kosovo”, ha dichiarato Thaci. Il premier kosovaro Haradinaj ha dichiarato in questi giorni che il presidente del Kosovo non ha il mandato del governo per negoziare con la Serbia una modifica dei confini tra i due paesi. (Kop)