Kosovo: Movimento Vetevendosje si unisce a protesta contro procuratore capo Lumezi

- Le dimissioni del procuratore speciale kosovaro Elex Blakaj dimostrano il livello al quale è sceso il paese: è quanto evidenziano diversi parlamentari del Movimento Vetevendosje, all'opposizione in Kosovo. Il quotidiano "Koha" riporta le dichiarazioni del deputato Albulena Haxhiu secondo cui "il sistema giudiziario in Kosovo è ormai al collasso". Il Movimento Vetevendosje ha invitato il presidente Hashim Thaci, il presidente del parlamento Kadri Veseli e il premier Ramush Haradinaj alle dimissioni, così come il procuratore capo Aleksander Lumezi in quanto pedina utilizzata da questi politici. Il partito dell'opposizione kosovara ha evidenziato inoltre che prenderà parte alla protesta di oggi pomeriggio a Pristina da parte della società civile per chiedere le dimissioni del procuratore capo kosovaro. (segue) (Kop)