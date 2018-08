Serbia-Russia: ministro Esteri serbo, senza Mosca non possiamo risolvere problemi integrità territoriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Russia rispetterà la volontà del popolo serbo riguardo al Kosovo", ha dichiarato nei giorni scorsi la portavoce del ministero degli Esteri della Russia Maria Zakharova in un'intervista rilasciata all'emittente "Rts" di Belgrado. Zakharova ha detto che "per quanto riguarda la demarcazione dei confini tra i serbi e gli albanesi, sarà necessario prendere in considerazione gli interessi nazionali del popolo della Serbia". Zakharova ha affermato che "quanto accettabile per il popolo della Serbia sarà accettato con rispetto anche da parte nostra, ma è necessario capire cosa sia l'interesse del popolo serbo". Zakharova ha ricordato che "sono passati 10 anni da quando il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza e sono 100 i paesi, soprattutto occidentali, che ne hanno preso atto, tra cui i 10 paesi più ricchi del mondo". (segue) (Seb)