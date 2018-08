Serbia-Russia: ministro Esteri serbo, senza Mosca non possiamo risolvere problemi integrità territoriale (4)

- Zakharova ha dichiarato che "in Kosovo è stato iniettato molto denaro senza ottenere nulla: il Kosovo è rimasto un buco nero, nonostante il fatto che prima si è parlato molto del fatto che i kosovari vivono male per colpa della Serbia". La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca ha ribadito che "è impossibile costruire il futuro sulle menzogne e sull'infrazione del diritto internazionale". Zakharova ha detto che "vi ricorderete del periodo in cui i nostri partner americani hanno detto al mondo che il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza dopo un referendum, ma sapete benissimo che un referendum non c'è mai stato". (segue) (Seb)