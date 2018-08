Kosovo-Serbia: ministro albanese Bushati, "dialogo prosegua con termini chiari e senza equivoci"

- Per la prima volta le autorità albanesi hanno commentato i recenti sviluppi nel dialogo fra Kosovo e Serbia, dopo l'idea di possibili "scambi di territori" avanzata dal presidente kosovaro Hashim Thaci. In un incontro avuto oggi con una rappresentanza dei partiti politici albanesi della Valle di Presevo, nel sud della Serbia, il ministro degli Esteri albanese Ditmir Bushati ha sottolineato "l'importanza del proseguimento del dialogo" fra Belgrado e Pristina su mediazione dell'Unione europea "in modo effettivo, in termini chiari, senza equivoci e bilanciato", precisa il comunicato del ministero sull'incontro. Bushati ha ribadito che "noi continuiamo ad essere convinti che il dialogo dovrebbe essere concluso con un accordo di reciproco riconoscimento fra i due paesi. Tale sviluppo porterebbe ad una piena normalizzazione delle relazioni, e sarebbe anche una forte garanzie per la stabilità democratica dell'intera regione". (segue) (Alt)