Serbia: presidente Vucic, nessuno ci offre nord del Kosovo (5)

- Thaci ha spiegato al quotidiano "Epoka" che "i primi due incontri sono stati più tecnici", mentre il prossimo "creerà le basi per le discussioni sul futuro". Thaci ha invitato i partiti dell'opposizione kosovara a prendere parte al dialogo mediato dall'Ue a Bruxelles. "E' importante che il dialogo continui, per raggiungere una soluzione in modo che il Kosovo possa andare avanti verso l'adesione alla Nato e all'Ue", ha affermato il presidente kosovaro. I partiti dell'opposizione, scrive il quotidiano "Zeri", hanno tuttavia respinto la richiesta di Thaci per essere coinvolti nel dialogo, in particolare in quanto contrari alla proposta di Thaci relativa ad una "correzione dei confini" che coinvolgerebbe la valle di Presevo e il nord del Kosovo. (Seb)