I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia: presidente Vucic, nessuno ci offre nord del Kosovo - La Serbia è "ben lontana" dal ricevere come offerta da qualcuno il nord del Kosovo: lo ha detto oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta la stampa locale. "Siamo lontani da questo ... Lontani da qualunque cosa", ha detto Vucic parlando con i giornalisti a Zrenjanin. Nonostante questo, ha aggiunto, la Serbia "otterrà più di quello che aveva ieri", sia in termini di diritti per la popolazione serba in Kosovo, sia in termini di risorse. Vucic ha infine precisato che "non firmerà nulla" e che saranno i cittadini a dare una risposta finale attraverso un referendum. "Non risolverò nulla da solo, ciascuno di noi ha la sua responsabilità, non solo per il suo futuro ma anche per quello dei suoi figli", ha concluso il presidente serbo. (Res)