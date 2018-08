Difesa: Serbia-Kosovo, capo stato maggiore serbo e comandante Kfor a colloquio

- Il capo dello stato maggiore della Difesa della Serbia, generale Ljubisa Dikovic, e il comandante della missione Nato in Kosovo (Kfor), Salvatore Cuoci, sono stati oggi a colloquio. Secondo quanto riferisce l'emittente serba "Rts", il colloquio è avvenuto presso l'aeroporto di Nis in Serbia (240 chilometri a sud di Belgrado), nell'ambito degli incontri regolari a vari livelli previsti dall'Accodo tecnico-militare del 1999. Al centro della riunione odierna è stata la situazione della sicurezza in Kosovo, definita "complessa" dal generale Dikovic. Il capo dello stato maggiore serbo ha aggiunto che le Forze armate di Belgrado riconoscono le forze internazionali in Kosovo come importante fattore di stabilità e come garante della sicurezza per la popolazione e della tutela del patrimonio nazionale, culturale, storico e religioso serbo. (Seb)