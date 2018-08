I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: a Pristina manifestazione per chiedere dimissioni procuratore capo Lumezi - E' in programma per oggi pomeriggio a Pristina una manifestazione per chiedere le dimissioni del procuratore capo kosovaro, Aleksander Lumezi. I manifestanti intendono chiedere inoltre l'inizio di un ampio processo di valutazione nei confronti dei magistrati del paese. La protesta avviene sulla scia delle dimissioni del procuratore speciale Elez Blakaj, il quale ha lasciato l'incarico dopo le minacce subite in relazione alle sue indagini sui veterani di guerra in Kosovo. "Ora è chiaro: la procura è al servizio della politica", si legge in una nota che invita i cittadini alla protesta di piazza. "Anche se c'è un procuratore come Elez Blakaj che vuole combattere la corruzione, il suo lavoro viene ostruito dal capo procuratore Aleksander Lumezi e dal primo ministro Ramush Haradinaj", prosegue la nota secondo cui "il nostro dovere è richiedere le dimissioni del procuratore Lumezi e di avviare un processo di valutazione nel settore giudiziario". (segue) (Res)