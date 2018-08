Kosovo: premier Haradianj, presidente Thaci non ha mandato per negoziare con Serbia su modifica confini (8)

- Il presidente ha poi inviato "un consiglio" ai serbi del Kosovo, ovvero di "continuare insieme a lavorare e seguire gli avvenimenti nella comunità internazionale, insistere per i nostri diritti e scegliere momento e mosse che possano essere nel nostro interesse". La Serbia, ha osservato, ha fatto tutto il possibile nell'ambito dell'Accordo di Bruxelles del 2013 e ha dimostrato di essere un partner affidabile non solo con la parte albanese, ma anche con la comunità internazionale e l'Unione europea. "Purtroppo gli albanesi, con tacito accordo ovvero senza una chiara presa di posizione contraria dell'Ue, non hanno adempiuto al loro unico obbligo, la formazione della comunità di municipi autonomi", ha detto il capo dello stato serbo. Belgrado, ha poi aggiunto, continuerà a lavorare con la Lista serba, forza politica rappresentativa dei serbi in Kosovo, e con la stessa popolazione serba al fine di "sapere come e in che modo potremo arrivare alla realizzazione dei nostri diritti". (Kop)