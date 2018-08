Serbia-Russia: ministro Esteri serbo, senza Mosca non possiamo risolvere problemi integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non può risolvere i propri problemi legati all'integrità territoriale e sovranità nazionale senza la Russia: lo ha detto il ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, in un intervento per l'emittente "Tv Prva". Dacic ha commentato il recente incontro con l'omologo russo Sergej Lavrov osservando che la Serbia ha visto confermare da parte della Russia il sostegno incondizionato alla propria integrità territoriale e sovranità nazionale. L'incontro a Sochi, ha detto ancora Dacic, è stato dedicato fra gli altri temi anche a quello del Kosovo. "Non vogliamo condurre nessun dialogo o esporre alcuna idea senza il sostegno della Russia. Le autorità di Mosca hanno più volte detto che sostengono qualunque proposta che possa essere nell'interesse della Serbia", ha osservato Dacic. (segue) (Seb)