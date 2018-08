Kosovo-Serbia: ministro albanese Bushati, "dialogo prosegua con termini chiari e senza equivoci" (2)

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha annunciato nei giorni scorsi che intende organizzare un referendum per chiedere ai cittadini se sono favorevoli all'integrazione nel territorio del Kosovo della valle di Presevo, regione della Serbia meridionale a maggioranza albanese. Il capo dello Stato kosovaro è tornato a chiedere, tramite la propria pagina Facebook ufficiale, pacifiche "correzioni dei confini" tra Kosovo e Serbia facendo notare che si tratta di un'idea buona per Pristina "nonostante i detrattori si fanno portavoce della divisione e dello scambio dei territori". Secondo Thaci, in questa situazione "non esiste altra opzione se non dare il diritto ai cittadini di decidere da soli cosa è nell'interesse del Kosovo. Per questo - ha detto - è imperativo dare loro il diritto di un voto popolare sul quale sto lavorando". (segue) (Alt)