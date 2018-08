Kosovo-Serbia: ministro albanese Bushati, "dialogo prosegua con termini chiari e senza equivoci" (4)

- "Ora quelle stesse persone richiedono di chiudere i nostri occhi di fronte alle loro (degli abitanti della valle di Presevo) legittime richieste di unirsi al Kosovo", ha osservato Thaci. Secondo il presidente, paesi come Presevo, Bujanovac e Medvedje devono essere restituite al Kosovo in quanto la Serbia non ha saputo garantire i diritti della popolazione locale. In ogni caso, ha precisato, l'incorporazione della valle di Presevo non comporterebbe la cessione alla Serbia di altri territori del nord del Kosovo. "Partizioni o scambio di territori sono delle opzioni inaccettabili per me", ha ribadito Thaci. (Alt)