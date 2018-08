Turismo: Albania, nei primi 7 mesi 2018 il paese è stato visitato da 2,9 milioni di stranieri

- Il numero degli stranieri che hanno visitato l'Albania nei primi 7 mesi del 2017 è salito a oltre 2,9 milioni di persone: lo rivelano i dati pubblicati oggi dall'Istituto delle statistiche albanese (Instat), secondo i quali si tratterebbe di una crescita del 12,4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oltre il 30 per cento dei visitatori stranieri, sono giunti in Albania solo nel mese di luglio. Rispetto al mese di luglio del 2017 la crescita sarebbe del 19 per cento. Al primo posto con oltre 900 mila visitatori, quelli del Kosovo, seguiti dai macedoni, oltre 380 mila, e da cittadini provenienti dalla Grecia, 275 mila. (segue) (Alt)