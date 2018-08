Kosovo: premier Haradianj, presidente Thaci non ha mandato per negoziare con Serbia su modifica confini

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci non ha il mandato del governo per negoziare con la Serbia una modifica dei confini tra i due paesi. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj. Il quotidiano "Koha" riporta le dichiarazioni di ieri sera da parte del capo del governo kosovaro, il quale ha individuato "due fasi" nel processo del dialogo tra Pristina e Belgrado mediato dall'Ue. "La prima fase consiste nel dare al presidente la fiducia per rappresentare il paese nel processo. E la seconda fase è il contenuto. Il presidente ha la mia fiducia per negoziati sul reciproco riconoscimento con la Serbia. Ma non ha la mia fiducia per discutere sui confini", ha spiegato Haradinaj precisando che, se Thaci presenterà questo tema al tavolo delle trattative a Bruxelles, "lo sta facendo senza il mio sostegno" per cui "non mi sentirò responsabile" in caso di una modifica dei confini serbo-kosovari. Il quotidiano "Zeri" riporta intanto la posizione ribadita ieri dall'ufficio presidenziale di Pristina, secondo cui Thaci presenterà a settembre nell'incontro a Bruxelles con l'omologo serbo Aleksandar Vucic la questione dell'integrazione della Valle di Presevo nel territorio del Kosovo. (segue) (Kop)