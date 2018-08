Kosovo: premier Haradianj, presidente Thaci non ha mandato per negoziare con Serbia su modifica confini (7)

- A suo modo di vedere, il fatto che il presidente kosovaro Thaci abbia avviato le discussioni sul tema è legato ai suoi timori di essere incriminato dal Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "La Serbia insisterà per i suoi diritti nell'ambito della questione del Kosovo", ha detto invece nei giorni scorsi il presidente serbo Vucic, in una conferenza stampa tenuta a Belgrado. Vucic ha ricordato che le autorità di Pristina non hanno adempiuto agli obblighi previsti entro il 4 agosto per la formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. Belgrado, ha aggiunto il capo dello stato, di contro ha fatto tutto ciò che era in suo potere per rispettare l'Accordo di Bruxelles del 2013 sulla normalizzazione dei rapporti. (segue) (Kop)