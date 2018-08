Serbia: ministro Esteri Dacic, Belgrado non modificherà i propri confini (2)

- Stando a quanto indicato nei giorni scorsi dal presidente kosovaro Hashim Thaci, il prossimo incontro di alto livello nell'ambito del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo si terrà nella prima metà di settembre. Thaci ha spiegato al quotidiano "Epoka" che "i primi due incontri sono stati più tecnici", mentre il prossimo "creerà le basi per le discussioni sul futuro". Thaci ha invitato i partiti dell'opposizione kosovara a prendere parte al dialogo mediato dall'Ue a Bruxelles. "E' importante che il dialogo continui, per raggiungere una soluzione in modo che il Kosovo possa andare avanti verso l'adesione alla Nato e all'Ue", ha affermato il presidente kosovaro. (segue) (Seb)