Albania: ministro Esteri Bushati riceve rappresentanza politici albanesi della Valle di Presevo (2)

- Il ministro degli Esteri ha dichiarato che "l'Albania continuerà a chiedere dalla Serbia di offrire agli albanesi della Valle di Presevo quello che gli spetta di diritto, per il loro benessere, per maggiore rispetto e maggiore coinvolgimento nei processi di integrazione della Serbia". Bushati ha ribadito che "le autorità serbe hanno l'obbligo di garantire i diritti della popolazione albanese in Serbia, nel rispetto degli impegni derivanti dal processo dei negoziati di adesione all'Unione europea. Quello che noi cerchiamo dalla Serbia non è né più né meno dei diritti di cui godono i serbi in Kosovo", ha sottolineato il capo della diplomazia albanese. (Alt)