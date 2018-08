Ambiente: consigliere Friuli Venezia Giulia Gabrovec, massima trasparenza su inceneritore di Duino

- Il progetto riguardante un inceneritore (o pirogassificatore) presentato dalla società Burgo, a Duino, è appena ai primi passi del complesso iter progettuale previsto per questo tipo di opere. E' quanto è stato confermato dalla direzione Ambiente al consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia Igor Gabrovec (Pd/Ssk), secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa regionale (Arc). "Al momento - riferisce lo stesso Gabrovec - ci troviamo nello stadio così detto di screening, in cui viene valutata l'entità del progetto e il conseguente iter amministrativo che dovrà seguire. A quanto mi risulta, l'amministrazione regionale ha già richiesto integrazioni alla documentazione per poter valutare innanzitutto la tipologia e il livello di valutazione di impatto ambientale necessari. "E' chiaro che ogni iniziativa di questo tipo - non manca di sottolineare l'esponente della Slovenska skupnost (Unione slovena) - va attentamente valutata considerando tutte le possibili ripercussioni, quindi benefici ed eventuali costi sociali, dell'aspetto prettamente occupazionale nonché ambientale. (segue) (Res)