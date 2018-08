Kosovo: ministro Esteri serbo Dacic, procuratore Blakaj costretto a dimettersi per indagini su crimini Uck

- Il procuratore speciale kosovaro Elez Blakaj si è dimesso in quanto stava indagando sui crimini commessi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). E' l'accusa lanciata dal ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, che ha parlato della delicata questione nel paese ai confini meridionali della Serbia nel corso della sua visita in Russia. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Koha", Dacic ha detto che Blakaj è stato costretto a dimettersi per le "pressioni" subite dai veterani di guerra in Kosovo. "La parte albanese non dà attuazione ai nostri accordi. Vogliamo raggiungere un compromesso, ma è chiaro che c'è un doppio standard nel modo in cui l'Occidente tratta Pristina", ha dichiarato il ministro degli Esteri di Belgrado. "Continueremo la nostra cooperazione con la Russia e con il presidente Putin, in quanto senza la Russia non ci può essere una soluzione sostenibile (per il Kosovo)", ha osservato Dacic. (segue) (Kop)