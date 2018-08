Balcani: ministro Esteri russo Lavrov, Pristina non rispetta accordi raggiunti con Belgrado

- Per anni il Kosovo non è riuscito a rispettare gli accordi raggiunti con la Serbia tramite la mediazione dell'Unione europea: lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov, nella conferenza stampa congiunta di oggi a Sochi con l'omologo di Belgrado Ivica Dacic. "Notiamo una posizione costruttiva da parte di Belgrado nei negoziati con Pristina mediati dall'Ue. Non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda la posizione dei kosovari albanesi", ha aggiunto Lavrov come riportato dall'agenzia di stampa "Tass". Lavrov ha anche dichiarato che sono in corso preparativi per la visita del presidente russo Vladimir Putin in Serbia. "L'incontro è stato attivamente preparato ora", ha dichiarato Lavrov. Il capo della diplomazia russa ha sottolineato che Mosca e Belgrado mantengono rapporti molto ravvicinati nell'industria della difesa. (segue) (Res)