Bosnia-Serbia: presidente Repubblica Srpska Dodik, è tempo per i serbi di definire obiettivi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunto il momento che la Serbia presenti un chiaro programma di politica nazionale e statale. Lo ha detto il presidente della Repubblica Srpska (l’entità serba della Bosnia-Erzegovina), Milorad Dodik, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa serba “Tanjug”. Secondo Dodik, infatti, questo dovrebbe essere l’obiettivo dei serbi in questo secolo, tenuto conto che quello precedente “è stato disastroso”. "Le circostanze internazionali ora sono cambiate", ha detto Dodik. Da giorni Dodik interviene su vari temi legati alla politica nazionale serba, in particolare in merito alla questione del Kosovo.(Seb)