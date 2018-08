Serbia: ministro Relazioni esterne del Ghana in visita a Belgrado (2)

- Secondo una nota di Belgrado, nell'incontro con la Brnabic è stato discusso l'avanzamento delle relazioni fra i due paesi. La Brnabic ha ringraziato Oquaye per la disponibilità da parte del Ghana a riconsiderare la decisione presa a favore di un riconoscimento del Kosovo. Oquaye ha incontrato a Belgrado anche la presidente del parlamento Maja Gojkovic e il ministro degli Esteri Ivica Dacic. Secondo quanto riferisce la stampa locale, in un incontro avvenuto il 28 maggio la Gojkovic e Oquaye hanno definito storica la visita, in quanto è la prima di un'autorità politica del Ghana dopo la caduta della ex Jugoslavia. Al centro dell'incontro è stato lo sviluppo della cooperazione fra le due assemblee parlamentari e la sottoscrizione prevista per l'anno prossimo di un memorandum in tale senso. "Una parte particolare del colloquio è stata dedicata ai nostri negoziati con Pristina sul Kosovo e alla tutela del patrimonio culturale della Serbia in Kosovo", ha detto allora la Gojkovic. (segue) (Seb)