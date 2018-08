Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, su associazione comuni serbi dovremmo imparare dalla Bosnia

- Il Kosovo dovrebbe prendere lezioni dalla Bosnia Erzegovina quando si tratta dell'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba: lo ha dichiarato il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", il leader del partito di opposizione in Kosovo ha detto che "la Nato ha imparato la lezione dalla guerra in Bosnia ed è intervenuta in Kosovo per combattere contro la Jugoslavia di Milosevic". "Abbiamo bisogno di imparare lezioni dalla pace in Bosnia e intervenire contro l'Associazione di Thaci e Vucic (Hashim e Aleksandar, i presidenti di Kosovo e Serbia)", ha affermato Kurti. (segue) (Kop)