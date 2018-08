Kosovo-Serbia: fonti stampa, commissione governativa Pristina avvia preparativi per demarcazione confini (4)

- La correzione dei confini tra Kosovo e Serbia, proposta dal presidente kosovaro Hashim Thaci, può essere oggetto di confronto ma non nell'ambito di un negoziato sullo "scambio di territori" con Belgrado. Questa la linea del sindaco di Presevo Shqiprim Arifi, intervenuto sul dibattito che interessa direttamente il comune da lui guidato, in quanto nella proposta di Thaci rientrerebbe nei territori della Serbia meridionale che dovrebbero essere integrati nel Kosovo. Parlando nei giorni scorsi all'emittente "Radio Dukagjin", il sindaco del comune a maggioranza albanese della Serbia meridionale ha detto che l'intera valle di Presevo dovrebbe essere integrata nel territorio del Kosovo, mentre l'idea di uno "scambio di territori", cedendo in cambio alcuni territori del nord alla Serbia, non è ammissibile in quando indebolisce la posizione di Pristina. "Vogliamo che il Kosovo sia forte e vogliamo che il Kosovo settentrionale sia parte di questo paese, anche a costo (per i comuni della valle di Presevo) di rimanere con la Serbia", ha dichiarato il sindaco di Presevo. (Kop)