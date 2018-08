Balcani: ministro Esteri russo Lavrov, Pristina non rispetta accordi raggiunti con Belgrado (3)

- Il portavoce del ministero degli Esteri di Mosca ha ribadito che "è impossibile costruire il futuro sulle menzogne e sull'infrazione del diritto internazionale". Zakharova ha detto che "vi ricorderete del periodo in cui i nostri partner americani hanno detto al mondo che il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza dopo un referendum, ma sapete benissimo che un referendum non c'è mai stato". Zakharova ha smentito che il presidente Usa Donald Trump e il capo dello stato russo Vladimir Putin hanno discusso la spaccatura del Kosovo. Zakharova ha quindi affermato che "si tratta di menzogne che servono a contrapporre i serbi e i russi". Secondo Zakharova, "la posizione della Russia sul Kosovo è tradizionale, trasparente e coerente e non verrà cambiata a causa di congetture politiche". (segue) (Res)